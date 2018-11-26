МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Принять участие в эксперименте с тестами высокоавтоматизированного транспорта в Москве и Татарстане смогут компании с уставным капиталом менее 100 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель НТИ "Автонет".

"Порог в 100 миллионов рублей убран. Решение об этом было принято еще две недели назад. В нормативную базу пока не внесено", — сказал собеседник агентства, отметив, что интерес к проекту уже проявили "Яндекс" и "Камаз", а сами автомобили в рамках опытов будут ездить как в центральной части городов, так и спальных районах, поскольку необходимо протестировать технологии в разных режимах движения.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей.

В начале ноября Минпромторг РФ опубликовал проект, по которому предполагалось запустить данный эксперимент с 1 марта 2019 по 1 марта 2022 года. Среди целей и задач эксперимента назывались апробация движения высокоавтоматизированных транспортных средств в автоматизированном режиме управления по автодорогам общего пользования, определение эффективности работы автоматизированной системы вождения, подтверждение возможности таких машин на дорогах общего пользования и выработка технических требований к автоматизированной системе вождения для разработки актов техрегулирования.

При этом в правилах участия в эксперименте оговаривалось, что гражданская ответственность владельца высокоавтоматизированного ТС должна быть застрахована на сумму не менее 10 миллионов рублей, а компания-заявитель, которая собирается участвовать в эксперименте, должна иметь уставной капитал в размере не менее 100 миллионов рублей. Такие правила создавали ограничение для участия в эксперименте, о чем заявили некоторые компании в СМИ.