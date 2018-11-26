МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Объем интернет-продаж в "киберпонедельник" в США вырастет на 17,6% по сравнению с показателем прошлого года и достигнет рекордной отметки в 7,8 миллиарда долларов, следует из прогноза аналитической компании Adobe Analytics.

В США 26 ноября проходит "киберпонедельник" — распродажа на онлайн-площадках, во время которой компании предлагают покупателям скидки на разные товары и услуги. Эта акция проходит после "черной пятницы", которая дает старт сезону распродаж между Днем благодарения и Рождеством.

Согласно данным Adobe Analytics, объем интернет-продаж в "черную пятницу" в США достиг 6,22 миллиарда долларов, что на 23,6% больше, чем год назад, и на 25,8% меньше прогнозируемой выручки от интернет-продаж в "киберпонедельник".

"Черная пятница" перестала быть однодневным праздником шоппинга и превратилась в четырехдневную распродажу, которая заканчивается "киберпонедельником", — отмечает научный сотрудник Сиракузского университета Рэй Уимер (Ray Wimer), слова которого приводит издание Business Insider. Он также указал, что такое "слияние" связано с тем, что современные покупатели отдают предпочтения онлайн-площадкам.