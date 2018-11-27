МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Московский стадион "Динамо" получил разрешение на ввод в эксплуатацию после десятилетней реконструкции, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Стадион в Петровском парке на севере столицы был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Как говорится в сообщении департамента, стоимость реконструкции составила 9 миллиардов рублей.

Единственной сохраненной частью исторического стадиона, построенного в 1920-е годы, стала западная трибуна. Остальные трибуны были выстроены заново, повторяя композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов в редакции 1928 и 1936 годов.

Реконструированный спорткомплекс получил название "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Он объединяет под одной крышей футбольный стадион на 26 тысяч зрителей и малую спортивную арену на 14 тысяч человек. Общая площадь объектов составила более 200 тысяч квадратных метров, сообщается в пресс-релизе.

Реконструкция стадиона — часть проекта "ВТБ Арена парк", осуществляемого ВТБ. Он также предусматривает реорганизацию близлежащей территории. Рядом со стадионом строится городской квартал с апартаментами, офисами и гостиницей.