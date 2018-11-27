МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний "Обувь России", один из крупнейших российских обувных ритейлеров, в третьем квартале 2018 года увеличил показатель EBITDA по МСФО на 26,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 0,929 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль группы в третьем квартале выросла на 57,7%, до 0,508 миллиарда рублей. Выручка составила 3,33 миллиарда рублей, увеличившись на 7,8%. Валовая прибыль выросла на 28,4%, до 1,82 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 4 процентных пунктов и составила 27,9%, рентабельность чистой прибыли составила 15,3% против 10,4% в прошлом году. Сопоставимые розничные продажи группы снизились на 8,8%, сопоставимое число чеков — на 8,8%. При этом сопоставимый размер среднего чека остался на прежнем уровне.

За девять месяцев EBITDA "Обуви России" выросла на 1% — до 1,806 миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась на 22,5%, до 0,821 миллиарда рублей, выручка выросла на 11,2% — до 7,823 миллиарда рублей, валовая прибыль увеличилась на 14,4%, до 4,456 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась на 1,6 процентного пункта, до 23,1%, валовая маржа составила 57% против 53,9% в 2017 году. Сопоставимые розничные продажи группы компании? "Обувь России" снизились на 6,6%.

Директор группы "Обувь России" Антон Титов, слова которого приводятся в релизе, отметил, что основным драйвером роста выручки за девять месяцев 2018 года стало расширение розничной сети. "Обувь России" запустила 122 собственных магазина и вышла в 60 новых городов. "Обувь России" также подтвердила планы по развитию бизнеса на этот год: прирост розничной сети за 2018 год составит 150 новых магазинов, отмечается в сообщении.

По итогам девяти месяцев интернет-продажи группы увеличились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доля в розничной выручке составила 11,5%.

Группа "Обувь России" — крупный российский обувной ритейлер. Компания была основана в 2003 году, она развивает пять основных обувных сетей, включая сети Westfalika, "Пешеход" и Rossita. Розничная сеть насчитывала 685 торговых точек в 223 городах. Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы, структура бизнесмена Михаила Прохорова — 16%. Free float составляет порядка 32%.