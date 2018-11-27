МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. АФК "Система" не будет выплачивать промежуточные дивиденды за девять месяцев 2018 года и направит средства на сокращение долга; рассмотрит вопрос о дивидендах по результатам полного 2018 года, говорится в сообщении компании.

"Повышение акционерной стоимости остается нашим безусловным долгосрочным приоритетом. Мы убеждены, что оптимальной стратегией для достижения этой цели является фокус на развитии наших ключевых портфельных компаний и сокращение долговой нагрузки. В этой связи корпорация приняла решение не выплачивать промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года, а использовать денежные средства для сокращения долга", — приводятся в сообщении слова президента АФК Андрея Дубовскова.

"При этом мы понимаем важность дивидендной доходности для акционеров и рассмотрим вопрос о дивидендных выплатах за год по результатам полного 2018 года", — добавил Дубовсков.

"Системе" на фоне произведенных выплат в адрес "Башнефти"<BANE> по мировому соглашению с "Роснефтью" в размере 100 миллиардов рублей предстоит существенное снижение долговой нагрузки. АФК заявляла о планах по снижению долга с 227 миллиардов рублей в 2017 году до 160-190 миллиардов рублей к концу 2018 года, и ниже 150 миллиардов рублей — к концу второго квартала 2019 года.

На фоне этого АФК предупреждала, что дивидендные выплаты за 2017 год могут быть ниже уровня, предусмотренного дивидендной политикой, из-за необходимости сокращения долговой нагрузки после выплат в адрес "Башнефти".

Согласно дивидендной политике АФК, принятой в апреле 2017 года, размер финальных дивидендов по итогам года определяется таким образом, чтобы общая сумма финальных и промежуточных дивидендов соответствовала наибольшему из двух показателей: дивиденду на акцию в размере 1,19 рубля или дивидендной доходности в 6% к средневзвешенной цене акции АФК "Система" за год.

По итогам 2017 года дивиденды АФК составили 1,062 миллиарда рублей, или по 0,11 рубля на каждую обыкновенную акцию (2,2 рубля на одну GDR).

По результатам девяти месяцев 2017 года дивиденды были утверждены на сумму 6,562 миллиарда рублей из расчета 0,68 рубля на акцию (13,6 рубля на одну GDR). Однако в итоге дивиденды за 9 месяцев составили 2,349 миллиарда рублей, так как основной акционер АФК Владимир Евтушенков отказался от выплаты дивидендов за этот период на сумму 4,213 миллиарда рублей.