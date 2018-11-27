МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в третьем квартале 2018 года увеличилась на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 204,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель OIBDA вырос на 29,7% — до 73,6 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 36%. Скорректированная чистая прибыль АФК в июле-сентябре составила 1,6 миллиарда рублей, что на 69,4% меньше, чем годом ранее.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, сельского хозяйства, недвижимости, туризма, медицинских услуг и ряда других. Основной акционер АФК Владимир Евтушенков владеет 61,7% акций компании. В виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже торгуется около 17,6% акций, в обращении на Московской бирже — 14,8% акций.