МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. "Дом.рф" совместно с Минстроем и Внешэкономбанком рассматривает возможность запуска пилотных проектов по финансированию инфраструктуры в регионах, сообщил в ходе совета по вопросам жилищного строительства в Совете Федерации гендиректор "Дом.рф" Александр Плутник.

"Мы сейчас обсуждаем совместно с Внешэкономбанком и министерством строительства возможность реализации таких пилотных проектов, где мы могли бы посмотреть механизмы финансирования инфраструктуры с поддержкой министерства строительства. При этом необходимо показать новое качество развития территорий с точки зрения применения стандартов современного строительства", — рассказал Плутник.

Он объяснил, что на уровне городов и регионов целесообразно поддерживать не только создание объектов инфраструктуры, но и ускорять возврат всех этих инвестиций, по сути, привлекая новых потребителей, жильцов микрорайонов, реализуя специальные ипотечные программы для разных категорий населения, чтобы состав проживающих в том или или ином районе города был разнообразным. "Это влияет в том числе и на потребление всех видов ресурсов", — отметил он

По словам Плутника, пилотные проекты могут быть реализованы в любых городах.