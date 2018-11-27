МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) победила в международном тендере крупнейшего железнодорожного оператора и владельца инфраструктуры в Европе немецкой Deutsche Bahn (DB) на поставку фитинговых платформ, сообщила российская компания во вторник.

"Основными конкурентами ОВК выступили ведущие производители из Европы и США. В первом полугодии 2020 года планируется поставка 130 вагонов. Дополнительно DB может заказать у НПК ОВК еще одну крупную партию платформ", — говорится в сообщении ОВК. Представитель ОВК уточнил РИА Новости, что речь идет об опционе на 350 вагонов.

Компания отмечает, что выход ОВК на рынок ЕС является важным шагом в реализации экспортной стратегии холдинга. Шестиосная фитинговая платформа Sggrs, с которой ОВК выиграла конкурс DB, имеет длину 80 футов и грузоподъемность 108,6 тонны. Конструкция платформы является облегченной по отношению к традиционным аналогам на европейском рынке. Вагон оснащен тележкой с осевой нагрузкой 22,5 тонносил и предназначен для эксплуатации по колее 1435 миллиметров (в России 1520 миллиметров).

Сочлененная платформа разработана Всесоюзным научно-исследовательским центром транспортных технологий (входит в ОВК). Производство вагона для европейского рынка будет налажено на промышленной площадке НПК ОВК в городе Тихвине. До конца 2019 года вагоносборочное производство будет проходить сертификацию на соответствие европейскому стандарту TSI.

"Уверен, с этим проектом у нашей компании появляется огромный потенциал на международном рынке. Мы готовы предложить потребителям разных стран любые варианты подвижного состава — для перевозки газов, сыпучих и прочих грузов", — цитирует компания управляющего директора ОВК Максима Куземченко. Руководитель отдела закупок компании Deutsche Bahn Мартин Кречмер, слова которого приводятся в сообщении, сказал, что компания с нетерпением ждет первые грузовые вагоны из России.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.