МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора — "Трансконтейнер" — по МСФО в январе-сентябре 2018 года выросла на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 6,643 миллиарда рублей, сообщает компания.

"На динамику чистой прибыли положительное влияние оказали рост объемов перевозок вагонным и контейнерным парком общества, благоприятная рыночная ситуация, эффективное управление порожними пробегами и рост производительности труда", — говорится в сообщении.

Выручка за девять месяцев составила 55,72 миллиарда рублей, увеличившись на 15,5% в годовом выражении. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 9,7%, до 22,414 миллиарда рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 6,5%. Показатель EBITDA за девять месяцев вырос на 25,4% и составил 11,21 миллиарда рублей.