МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Forbes составил новый рейтинг 50 крупнейших иностранных нефинансовых компаний в РФ, первое место в котором вновь заняла Groupe Auchan ("Ашан", "Атак") с выручкой в 356,1 миллиарда рублей, сообщает издание.

Forbes сообщает, что в список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. Компании ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2017 году. В итоговую цифру включались данные всех российских активов иностранной компании. При это в список не включались банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании ввиду их существенных отличий от торговых и промышленных в бизнесе и бухгалтерском учете. Кроме того, в рейтинге не учитывались компании, занимающиеся управлением активами.

Табачная компания "ДЖ. Т. И. Россия" (Japan Tobacco International) занимает второе место — 289,2 миллиарда рублей выручки. Замыкает тройку лидеров табачная ФМСМ (Philip Morris International) с выручкой в 276,2 миллиарда рублей. За ней следует автомобильная компания "Тойота Мотор" (Toyota Motor, 272 миллиарда рублей). Пятую строчку рейтинга занимает "Фольксваген Груп Рус" (Volkswagen Group), выручка которой достигла 237,6 миллиарда рублей.

Также отмечается, что совокупная выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России выросла в этом году на 3,3%, до 5,7 триллиона рублей. При этом машиностроительных компаний в рейтинге большинство (13 компаний), предприятия пищевой промышленности вторые — их восемь, торговые — третьи, их в списке шесть.

Десять компаний рейтинга увеличили выручку на 20% и более, среди них семь машиностроительных, две высокотехнологичных (китайская Huawei увеличила выручку на 70%, американская Apple — на 23%) и одна торговая (Leroy Merlin — 20%). Худшие показатели по выручке в России у немецкого автогиганта Volkswagen Group (минус 18%), пивоваренной корпорации из Дании Carlsberg Group (также минус 18%) и американской Coca-Cola Hellenic Bottling (минус 15%). Меньшую выручку, чем в 2016 году, показали 15 компаний из 50.

Самая "зависимая" от российского рынка компания — финская Nokian Tyres, у нее доля российской выручки в общем объеме продаж составляет 46%. Второе месте по этому показателю занимает табачный гигант Japan Tobacco International (26%), на третьем — финская энергетическая компания Fortum (21%).