МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Группа Внешэкономбанка (ВЭБ) готовится принять новую концепцию развития лизинга на 2019-2024 годы, по которому лизинговый портфель планируется нарастить почти в два раза до конца 2024 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с документом.

По словам источника, правление ВЭБа предварительно одобрило новую концепцию, ее утверждение планируется на наблюдательном совете госкорпорации в декабре 2018 года.

"В рамках новой концепции развития до конца 2024 года планируется нарастить лизинговый портфель почти в два раза по сравнению с текущим показателем", — рассказал собеседник агентства. При этом фокус будет сделан на предоставлении в лизинг воздушных, морских и речных судов, железнодорожной техники, "сложного производственного и строительного оборудования для развития промышленности и поддержки экспорта", указал источник.

Согласно документу, особое внимание будет уделяться развитию городов, с этой целью ВЭБ планирует реализацию комплексных решений для региональных и муниципальных властей с применением лизинга в области общественного транспорта и создания инфраструктуры. При этом, фокусные направления лизинга возьмёт на себя сама госкорпорация, подчеркнул собеседник агентства. "ВЭБ-лизинг", в свою очередь, продолжит исполнение обязательств в полном объёме перед клиентами и кредиторами, в том числе иностранными.

"Бизнес-процессы и обеспечивающие функции будут централизованы для ускорения принятия решений, устранения дублирования функций и сокращения операционных расходов", — пояснил собеседник агентства решение правления.

Официальным комментарием ВЭБа РИА Новости пока не располагает.