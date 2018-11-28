МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. АФК "Система" принципиально договорилась о продаже контрольного пакета в "Детском мире", сделка может состояться в этом году или в начале 2019 года, сообщил журналистам основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.

"Принципиальная договоренность есть (по продаже контрольного пакета в" Детском мире" — ред.)… Сделка может состояться в этом году или в начале следующего года", — сказал Евтушенков, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он не уточнил инвестора.

Ранее в августе Евтушенков говорил, что на покупку всей доли АФК в ритейлере претендует 12 номинантов, в частности, иностранные.

В начале июня президент АФК Андрей Дубовсков сообщал, что "Система" может вернуться к вопросу продажи акций "Детского мира" осенью текущего года. АФК владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций, РФПИ, и China Investment Corporation) владеет еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.

АФК и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре, но отменили его из-за ареста этих акций в обеспечение иска "Роснефти" к "Системе". Стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В частности, АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%. Арбитраж в декабре 2017 года утвердил мировое соглашение между АФК и "Роснефтью", арест с акций "Детского мира" был снят в феврале.