МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Источником компенсации расходов естественных монополий на инвестиционные проекты могут быть как смягчение нормативов выплаты дивидендов в бюджет, так и повышение тарифов, все варианты будут рассматриваться правительством отдельно для каждой компании, однако, по мнению Минфина, ни одной из госкомпаний не нужны послабления по дивидендам, сообщил журналистам замминистра финансов России Владимир Колычев в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

"По нашим оценкам, никому не нужны (послабления в выплате дивидендов)", — заявил Колычев, отвечая на вопрос о возможной привязке инвестпрограмм госкомпаний к величине выплачиваемых ими дивидендов в бюджет.

"Отдельно обсуждается один трек — это естественные монополии. И по ним сейчас в правительстве, к какой мы хотим прийти конструкции: инвестпроекты, которые входят в регулируемую деятельность, то есть ту деятельность, которая тарифами регулируется, по ним особый процесс принятия решений, рассмотрения и согласования в правительстве", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности снижения нормативов выплаты дивидендов для госкомпаний, которые реализуют крупные инвестпроекты.

Он пояснил, что правительство будет рассматривать инвестпроекты и при необходимости принимать решение о компенсации расходов компании на инвестрограмму. Для этого будет разработана специальная процедура.

"Это могут быть и тарифные решения в каких-то случаях. Например, такие тарифные решения могут закладываться в двусторонние отношения монополии и конкретным грузоотправителем — это, например, касается какой-то новой инфраструктуры, какого-то нового инвестпроекта. Где-то это может повлиять на дивидендную политику", — сказал замминистра.

Однако он подчеркнул, что "до того, как вот эта процедура новая будет, ее дизайн будет разработан и утвержден, мы живем в правилах 50 процентов (выплаты дивидендов госкомпаниями – ред)".