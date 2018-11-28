МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Компания "Дом.рф" подняла ставки по ипотеке второй раз за осень, следует из материалов на сайте госкомпании.

В частности, на новостройки минимальная ставка выросла с 9,25% до 9,9% годовых, на готовое жилье – с 10% до 10,25%. При этом размер минимального взноса понижен по этим кредитным продуктам с 20% до 15%.

Выросли ставки и по программам перекредитования и рефинансирования ипотеки Urban Group с 9,75% до 9,9%, сообщается в материалах на сайте госкомпании.

Военная ипотека теперь обойдется в 10% годовых против 9,25% ранее при сохранении размера первоначального взноса в 20%, следует из них.