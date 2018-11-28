МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Аэрофлот" повысил размер топливного сбора на 200 рублей на внутрироссийских рейсах, следует из данных на сайте авиакомпании.

В конце июля "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" повысили размер топливного сбора на внутренних рейсах на 200-400 рублей.

Как указано на сайте перевозчика, с 27 ноября величина топливного сбора составляет 2265 рублей, до этой даты она составляла 2065 рублей.

Расходы на авиационное топливо "Аэрофлота" за шесть месяцев 2018 года увеличились на 38,5% и составили 77,88 миллиарда рублей, говорилось в отчетности перевозчика. В связи с ростом этих расходов всего по итогам текущего года авиакомпания оценивает объем выпадающих доходов на уровне 32,8 миллиарда рублей.

Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев говорил, что совокупный рост стоимости керосина для компании к концу года составит 35%.