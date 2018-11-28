НОВО-ОГАРЕВО, 28 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил и внес в правительство законопроект, согласно которому расходы компаний на строительство инфраструктуры будут возмещаться за счет налоговых поступлений от этих проектов, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин в среду провел традиционное совещание с членами правительства, на котором обсуждалось привлечение частных инвестиций в национальные проекты.

"Предлагается коллегами из бизнеса осуществлять возмещение тех налогов, которые получены от новых проектов. Новые инвестиции, новые вложения, соответственно будут новые налоги. И вот эти налоги возвращать на компенсацию тех расходов по инфраструктуре, которые предприниматели произвели", — сказал Силуанов, отметив, что речь идет о дорожной, энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуре.

"И мы подготовили соответствующую законодательную инициативу, которая сейчас находится в правительстве. И мы готовы здесь идти на встречу предпринимателям", — подчеркнул первый вице-премьер.

Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. Однако позже на встрече с бизнесом была достигнута договоренность совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в проекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ. Указ предусматривает разработку и реализацию 12 национальных проектов.