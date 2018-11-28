МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о перераспределении акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты между федеральным и региональными бюджетами, а также корректировке порядка расчета предельного объема расходов федерального бюджета, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Изменения вносятся в Бюджетный кодекс в целях частичной компенсации выпадающих доходов регионов в связи с исключением с 2019 года движимого имущества из объектов обложения налогом на имущество организаций, а также реализации положений майского указа президента о необходимости увеличения объема доходов консолидированных бюджетов регионов и региональных дорожных фондов.

Начиная с 2019 года доходы от акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% будут зачисляться в региональные бюджеты по нормативу 80% за счет снижения доли, идущей в федеральный бюджет, с 50% до 20%. Одновременно устанавливается, что в федеральный бюджет будут зачисляться все поступления по налогу на добавленный доход, а также от акцизов на темное судовое топливо, производимое на территории РФ, и на нефтяное сырье, направленное на переработку.

Закон предусматривает поэтапную передачу акцизов на нефтепродукты из федерального бюджета в консолидированные бюджеты субъектов РФ. Нормативы зачисления таких доходов в бюджеты субъектов РФ устанавливаются с 2020 года на уровне 66,6%, с 2021 года — 74,9%, с 2022 года — 83,3%, с 2023 года — 91,6%, с 2024 года — 100%.

При этом отчисления в местные бюджеты доходов от акцизов на нефтепродукты по дифференцированным нормативам в 2020–2024 годах, как и сейчас, будут рассчитываться, исходя из зачисления в бюджеты субъектов РФ 58,2% данных доходов.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Помимо перераспределения акцизов, закон продляет на 2021-2024 годы действие временного норматива зачисления налога на прибыль в региональный бюджет на уровне 25% при разработке на условиях СРП Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа ("Сахалин-2"). По другим СРП норматив отчисления данного налога в бюджеты субъектов РФ сохраняется на уровне 75%.

Также исключается положение о недопустимости одновременного финансирования госпрограмм за счет Фонда развития и Федерального дорожного фонда в целях оптимизации механизма использования средств Фонда развития. Еще на один год, до 1 февраля 2022 года, продляется возможность направлять доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния не на его формирование, а на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.

Помимо этого, корректируется порядок расчета предельного объема расходов федерального бюджета. На период 2019–2024 годов, согласно бюджетным правилам, объем расходов федерального бюджета увеличивается на предельный объем Фонда развития. Финансирование дополнительных расходов производится в первую очередь за счет привлечения госзаимствований.

Для равномерного распределения объемов госзаимствований по годам и повышения прогнозируемости операций на долговом рынке законом конкретизируется порядок расчета общего объема расходов федерального бюджета. Для этого устанавливаются четкие критерии его определения (увеличение на 585 миллиардов рублей ежегодно на период до 2023 года и на 575 миллиардов рублей в 2024 году) для обеспечения соответствия общему объему Фонда развития, который установлен на период до 2024 года в размере 3,5 триллиона рублей.