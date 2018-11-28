МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет административную ответственность за производство и оборот пива и пивных напитков в пластиковых бутылках емкостью более 1,5 литра, выпускаемых для экспорта, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

С 1 января 2018 года в РФ вступил в действие закон, разрешающий производство для экспорта пива и пивных напитков в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра.

Во избежание противоречий закон отменяет административную ответственность за производство, закупку, поставку, хранение и перевозку пива и пивных напитков в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра, предназначенных для экспорта.

В остальных случаях при производстве, закупке, поставке, хранении и перевозке пива и пивных напитков в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра для должностных лиц будут действовать штрафы в размере 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц — 300-500 тысяч рублей. При этом допускается конфискация такой продукции.

В настоящее время такие штрафы предусмотрены за производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра. Производство и частично оборот алкоголя в такой таре были запрещены в России с 1 января 2017 года, а с 1 июля 2017 года действует запрет и на розничную продажу. Исключение позже было сделано лишь для производства пива и пивных напитков на экспорт.