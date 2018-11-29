МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск российской "дочки" компания IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с компании "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которой является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск ООО "ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость" поступил в арбитраж 28 ноября, к производству он пока не принят, в материалах суда на данный момент основания исковых требований не указаны. Однако накануне IKEA заявляла о намерении подать к "ТТ Девелопмент" иск о взыскании неустойки по договору купли-продажи земельного участка.

IKEA 28 ноября сообщила, что не будет строить отдельно стоящий магазин в Подмосковье, на пересечении МКАД и Каширского шоссе. В сообщении отмечалось, что "в связи со сложившейся ситуацией в отношении земельного участка на Каширском шоссе, приобретенного у ООО "ТТ Девелопмент", компания IKEA приняла решение отказаться от строительства отдельно стоящего магазина".

Как отмечала IKEA, ей стало известно, что продавец "ТТ Девелопмент" начал процедуру ликвидации, поэтому до ее завершения компания решила воспользоваться своим правом по договору и взыскать в судебном порядке с продавца неустойку за нарушение заверений в абсолютной чистоте сделки. IKEA приобрела участок под строительство магазина у "ТТ Девелопмент" в 2016 году. На нем планировалось построить первый в России отдельно стоящий магазин IKEA, открыть его собирались во второй половине 2018 года.

Между тем, Верховный суд России 20 ноября оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших по иску трех акционеров "Совхоза имени Ленина" незаконной передачу в 2008 году принадлежавших сельхозпредприятию двух земельных участков общей рыночной стоимостью около 1,1 миллиарда рублей компании "ТТ Девелопмент", учредителями которой стали совхоз, Грудинин и еще ряд граждан.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время ООО "ТТ Девелопмент" находится в стадии ликвидации, соответствующая запись была внесена в реестр в сентябре. Единственным участником общества с уставным капиталом 61 миллион рублей указано ЗАО "Совхоз имени Ленина", соответствующая запись появилась в реестре в августе 2018 года. Компания "ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость" управляет в России торговыми центрами "Мега".