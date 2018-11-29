МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Президиум Верховного суда РФ рассмотрит спор НМТП и ФАС по тарифам о тарифах на перевалку грузов, в том числе нефти, в порту Новороссийска, следует из опубликованного в четверг определения.

"Удовлетворить жалобу публичного акционерного общества "Новороссийский морской торговый порт"… Жалобу… передать для рассмотрения в судебном заседании президиума Верховного Суда Российской Федерации", — говорится в определении.

Судебная коллегия Верховного суда РФ по экономическим спорам в октябре отменила акты трех нижестоящих инстанций и отправила спор на новое разбирательство. Ранее суды признали незаконными решение ФАС об установлении НМТП монопольно высоких цен на перевалку грузов, а также два предписания ведомства — с требованиями установить экономические обоснованные цены на услуги в рублях и перечислить в бюджет доход в размере 9,7 миллиарда рублей, полученный, по мнению ФАС, в результате нарушения закона.

НМТП подал надзорную жалобу на постановление Судебной коллегии, но судья ВС РФ Галина Кирейкова не нашла оснований для передачи дела на рассмотрение президиума Верховного суда и 20 ноября ее отклонила. НМТП 21 ноября подал жалобу уже на отказ в передаче надзорной жалобы в президиум ВС РФ на имя заместителя председателя ВС РФ, руководителя Судебной коллегии по экономическим спорам Олега Свириденко. Он передал спор на рассмотрение президиума Верховного суда.