ЛОНДОН, 29 ноя — ПРАЙМ. Около 750-800 миллиардов евро активов финансовых компаний и банков лондонского Сити могут быть переведены во Франкфурт-на-Майне из-за Brexit, говорится в сообщении центра финансовых инициатив Frankfurt Main Finance (FMF).

По данным организации, ЕЦБ получил 37 заявок на получение или продление лицензий от финансовых компаний и банков Великобритании. При этом 30 из них выбрали Франкфурт-на-Майне в качестве места расположения европейской штаб-квартиры после Brexit.

"В целом мы ожидаем перевод активов на 750-800 миллиардов евро из Лондона во Франкфурт, большая часть которых будет переведена в первом квартале 2019 года", — отметил управляющий директор FMF Хубертус Вет. По его словам, британские и европейские банки в настоящее время решают переводить ли им лишь часть бизнеса из Лондона или все операции полностью: "Пока сохраняется неопределенность, большинство организаций, скорее всего, предпочтет минимальное решение".

Также FMF ожидает, что во время переходного периода после Brexit порядка 10 тысяч рабочих мест финсектора будут перемещены во Франкфурт. Среди банков, которые в настоящее время рассматривают перевод своих операций в Германию, называют Citi, Morgan Stanley, J.P.Morgan, Lloyds, Barclays, RBS, Credit Suisse, японские Mizuho и Nomura, а также Deutsche Bank.

Одиннадцатого декабря британским парламентариям предстоит проголосовать по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения вовсе, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который премьер Тереза Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и консерваторы.

Если парламент поддержит соглашение, то оно будет подписано Великобританией и ЕС, после чего Британия 29 марта 2019 года выйдет из Евросоюза, начнется переходный период, во время которого стороны должны согласовать параметры и формат дальнейших отношений. Во время этого периода никаких изменений в режиме перехода границы, торговли и отношений не будет. Переходный период закончится к концу 2020 года, после чего Британия станет никак не связанной с ЕС страной.