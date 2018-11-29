МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков передал 2,5% уставного капитала корпорации своему сыну, заместителю председателя совета Феликсу Евтушенкову, говорится в сообщении компании.

В результате доля Феликса Евтушенкова в уставном капитале АФК "Система" составила 5,1817%, Владимира Евтушенкова – 59,2030%.

"Это логичный шаг, отражающий роль Феликса Евтушенкова в АФК "Система", особенно после его назначения на пост заместителя председателя совета директоров корпорации. При этом Владимир Евтушенков продолжит сохранять мажоритарную долю в уставном капитале АФК "Система". Акции переданы на безвозмездной основе", — прокомментировал официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов.

Ранее в июне Владимир Евтушенков уже передавал 2,5% акций корпорации своему сыну.