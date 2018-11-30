МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Агрохолдинг "Степь", входящий в состав АФК "Система", приобрел крупнейшего в России сахарного трейдера — ростовскую компанию "Инвестпром-Опт", сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга Андрей Недужко.

"Инвестпром-Опт" специализируется на торговле сахаром, а также осуществляет оптовую торговлю крупами и реализует фасованную продукцию под собственным брендом в федеральные и региональные торговые сети, в том числе в X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", "Ашан".

Как отметил гендиректор "Степи", "Инвестпром-Опт" обладает налаженными связями с поставщиками во всех основных регионах производства сахара и круп. "Приобретение "Инвестпром-Опт" позволит "Степи" вертикально интегрировать свой растениеводческий сегмент (холдинг выращивает в том числе сахарную свеклу), и диверсифицировать каналы сбыта, выйдя с новым продуктом в торговые сети", — сказал Недужко.

"Инвестпром-Опт" реализует более 150 тысяч тонн сахара в год, имеет собственную фасовочную линию мощностью более 60 тысяч тонн в год и логистический комплекс пропускной способностью более 100 тысяч тонн в год с возможностью отгрузки продукции на железнодорожный и автомобильный транспорт, также рассказал Недужко.

"Концепция развития приобретенного актива предполагает увеличение объема реализации сахарной и бакалейной продукции до более чем 250 тысяч тонн в год и позволит по итогам 2019 года за счет синергетического эффекта с текущим бизнесом агрохолдинга "Степь" реализовать потенциал по двукратному росту бизнеса "Инвестпром-Опт", — заключил он.

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга России, входит в состав АФК "Система". Ключевые направления ее деятельности: растениеводство, молочное животноводство, садоводство и овощеводство. Активы предприятия расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Совокупный земельный банк на конец 2017 года составил 380 тысяч гектаров. В 2017 году агрохолдинг собрал рекордный урожай в 1,4 миллиона тонн (включая около 720 тысяч тонн пшеницы), что на 30% выше 2016 года.