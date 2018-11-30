МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по МСФО за первые три квартала 2018 года снизилась на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,25 миллиарда рублей, следует из презентации группы.

Выручка лоукостера выросла при этом более чем в 1,6 раза — до 26,5 миллиарда рублей. Пассажиропоток "Победы" за этот период вырос более чем в 1,5 раза — до 5,2 миллиона человек.

Показатель EBITDA сократился на 8,7%, до 3,86 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA упала на 11,8 процентного пункта, составив 14,6%.