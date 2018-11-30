АНКАРА, 30 ноя — ПРАЙМ. Турцию за десять месяцев 2018 года посетили более 5,72 миллиона российских туристов, их число за год возросло на 25,4%, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма страны.

Всего, по данным министерства, в этот период Турцию посетило около 35,6 миллиона иностранных туристов, что на 22,4% больше, чем в тот же период прошлого года.

Отмечается, что больше всего туристов с января по октябрь этого года прибыло в Турцию из России. Далее следуют Германия (4,16 миллиона, рост на 24,6%) и Великобритания (2,16 миллиона, рост на 36,9%).

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его страна рассчитывает принять 6 миллионов туристов из РФ в 2018 году. В 2017 году Турцию посетили рекордные 4,7 миллиона российских туристов, их число по сравнению с 2016 годом возросло почти в шесть раз. Всего в прошлом году Турцию посетили 32,4 миллиона туристов, что на 27,8% превысило показатели 2016 года.