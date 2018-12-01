СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — ПРАЙМ. Интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал за 10 месяцев 2018 года выросла на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщил в субботу инфоцентр "Крымский мост".

"По данным Росморречфлота, за январь-октябрь 2018 года интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал выросла более чем на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года", — сообщил инфоцентр.

В обе стороны прошли более 16,7 тысячи судов, в том числе 162 судна, длина которых превышает 160 метров, отмечено в сообщении.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.