МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Более 80 грузовиков скопилось на Военно-грузинской дороге из-за временных ограничений на проезд в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Ранее МЧС сообщало о запрете движения большегрузов на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России с 20.30 минут 30 ноября 2018 года до особого распоряжения.

"Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 82 единиц техники… (82 большегрузных автомобиля)", — говорится в сообщении. Отмечается, что в грузовиках находятся 82 человека.