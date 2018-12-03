МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Власти России планируют усилить контроль за системой маркировки товаров. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект концепции маркировки, разработанный министерством промышленности и торговли по поручению главы правительства Дмитрия Медведева.

Отмечается, что правительство РФ определит условия, на которых бизнес получит недискриминационный доступ к данным.

В конце прошлого 2017 года оператором системы маркировки товаров в стране был назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Эта компания на 50% принадлежит USM Holdings бизнесмена Алишера Усманова, на 25% — гокорпорации "Ростех". Еще на четверть — управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

Из новой концепции следует, что новая система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС) и будет работать по правилам, устанавливаемым кабинетом министров РФ. ЦРПТ сможет вносить изменения в эту систему по согласованию с кабмином.

Напомним, что с 2016 года в России стали маркировать меховые изделия. Планируется, что уже со следующего 2019 года такие метки станут обязательными для одежды, обуви и табака. Также будет введена маркировка черной икры. Также в стране запущены эксперименты по маркировке лекарственных препаратов и сигарет.