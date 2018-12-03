МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ считает нецелесообразным обсуждать значительное увеличение минимальных розничных цен (МРЦ) на алкоголь, особенно перед грядущими праздниками, для этого должны быть очень веские основания, заявил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

Союз производителей коньяка предложил повысить минимальную розничную цену на коньяк на 30% — с 371 рубля до 493 рублей за бутылку 0,5 литра, сообщило в понедельник РБК. Соответствующие расчеты союз направил в Минфин и аппарат главы правительства.

"Мы считаем нецелесообразным обсуждать сейчас вопросы значительного увеличения МРЦ на алкоголь, особенно перед грядущими праздниками — Новым годом и 8 марта. МРЦ на коньяк 371 рубль за 0,5 литра — оправдана и учитывает покупательную способность граждан. Должны быть очень веские основания, чтобы изменить данную цену, а не просто желание заработать на потребителе. На данный момент обоснование роста цены недостаточное", — заявил Сазанов.

Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку сейчас составляет 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на игристые вина — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

Минфин в начале октября опубликовал проект приказа, где сам предлагал проиндексировать минимальные цены на розничную продажу крепкого алкоголя в 2019 году по уровню инфляции. Так, МРЦ на водку прелагалось повысить до 215 рублей за 0,5 литра, на коньяк — до 388 рублей за 0,5 литра.