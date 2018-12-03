МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) заявила о приобретении специализирующейся на онкологических заболеваниях американской фармацевтической Tesaro за 5,1 миллиарда долларов, говорится в релизе GSK.

"GlaxoSmithKline plc и Tesaro Inc сегодня объявили, что компании заключили окончательное соглашение, согласно которому GSK приобретет специализирующуюся на онкологии компанию Tesaro… за общую сумму около 5,1 миллиарда долларов (4 миллиарда фунтов)", — сообщила компания.

Отмечается, что покупка поможет GSK значительно усилить ее портфель, пополнив его препаратом Zejula для лечения рака яичников, а также рядом других препаратов для лечения онкологических заболеваний, которые сейчас производит Tesaro.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2019 года.

Фармацевтическая GlaxoSmithKline была основана в 2001 году в Великобритании в результате слияния компаний GlaxoWellcome и SmithKline Beecham. Штаб-квартира находится в Брентфорде.