МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила технический регламент безопасности алкогольной продукции, который, в том числе, устанавливает более свободные требования к составу пива, отличные от действующих в РФ.

Это следует из проекта решения совета Евразийской экономической комиссии "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции". Техрегламент вводит ряд определений алкогольной продукции, в частности — устанавливает понятие для пива.

"Допускается частичная замена пивоваренного солода зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами) при условии, что их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов – не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов", — говорится в документе.

При этом по закону РФ о госрегулировании производства и оборота алкоголя, пивом считается алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля или полученных в результате переработки хмеля продуктов, воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок. Законом допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами, если их совокупная масса не превышает 20%, а масса сахаросодержащих продуктов — 2% массы заменяемого солода.

Техрегламент также вводит новые виды алкогольных напитков, которых нет в российском законодательстве, — аперитив, коктейль, бальзам, крем и другие.

В материалах указывается, что новый регламент вступает в силу по истечении 24 месяцев с момента его принятия. Он также будет действовать для других членов ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.