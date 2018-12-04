МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Качество производимого в России пива может измениться. Согласно одобренному коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) техническому регламенту безопасности алкогольной продукции, к пенному напитку будут применяться более свободные требования, нежели диктует законодательство РФ.

Согласно новому регламенту, пивоваренный солод может быть частично заменен на зерно и/или продукты его переработки, а также на сахаросодержащие продукты. При этом их совокупная масса вырастет до 50%, а масса сахаросодержащих продуктов – до 5% массы солода, зерна и зернопродуктов. Новые требования станут обязательны для всех членов ЕАЭС.

По закону РФ о госрегулировании производства и оборота алкоголя, пивом считается алкогольная продукция, полученная в процессе брожения пивного сусла. Сусло должно быть произведено из пивоваренного солода, хмеля или полученных в результате переработки хмеля продуктов, воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок. Законом допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки, но не более 20% от общей массы. Сахаросодержащих продуктов должно быть не более 2% массы солода, зерна и зернопродуктов.

ОВЕС НЫНЧЕ ДОРОГ

По мнению экспертов, нововведения пойдут на пользу производителям пива, поскольку позволят им снизить себестоимость продукта. "Новация позитивна для отрасли, она лоббирована крупными производителями как раз для того, чтобы улучшить экономику бизнеса", — пояснил руководитель Комитета по экономике Московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский.

По его словам, почти весь солод, необходимый для производства пива, завозится сейчас из Европы, и на фоне падения рубля цена его растет. Помимо этого, основное сырье – хмель и солод – подорожали и в Европе из-за неурожая. Замена на кукурузу, сахар и т.п. позволит стабилизировать цены.

Солод действительно дорог – для его производства необходимо просушить зерно при определенной температуре, чтобы в нем образовались ферменты, которые переводят муку в сахар, согласен главный редактор портала Alkohole.ru Михаил Смирнов.

"Технологи в пивном производстве работают профессионально – они приспособились добавлять ферменты и сахар в несоложенное зерно, чтобы удешевить и упростить процесс брожения. По нормативам получившийся продукт проходит, а более детально все производимое пиво никто не изучает", — отметил он.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Эксперты сошлись во мнении, что на ценах продукции новация не отразится. По словам Смирнова, вводимые регламентом требования де-факто уже давно применяются на массовых недорогих сортах, поэтому для их потребителей ничего не изменится.

То же касается тех, кто предпочитает более дорогие сорта. Техусловия выставляют требования, что солода должно быть не менее 50%, но больше не возбраняется. Классические марки, такие как Pilsner, по-прежнему будут делать из 100-процентного солода, как и полагается по рецептуре, чтобы не потерять лицензию. Но и стоят они дороже 100 рублей за 0,5 литра. Желающие будут покупать их по прежней цене и привычного качества, уверен Смирнов.

Не факт, что качество пива ухудшится, другое дело, что шанс купить вместо пива пивной напиток вырастет, рассуждает Каневский. Он также согласен с тем, что классические бренды, в том числе, европейские, производимые здесь по лицензии, не должны менять рецептуру. Это может привести к изменению вкуса и сделает его отличным от оригинала.

По мнению эксперта, снижение себестоимости напитка вряд ли приведет к его удешевлению на полках магазина. Это возможно лишь символически. Скорее производители предпочтут воспользоваться ситуацией, чтобы увеличить маржинальность. Удешевление возможно лишь, если производитель захочет добиться увеличения продаж и для этого изменит подход к ценообразованию.

ПОДДЕЛОК МЕНЬШЕ НЕ СТАНЕТ

При этом, как сообщает Роскачество, снижение требований к обязательной доли солода в пиве не решит проблему "легального фальсификата" на этом рынке, поскольку новые нормы не вводят методы контроля исполнения даже этих сниженных требований.

"Предлагаемое снижение требований к обязательной доли солода в российской продукции не ликвидируют "правовой пробел" который фактически сегодня позволяет легально производить и реализовывать пивоваренную продукцию с любым количеством солода", — сказали в ведомстве.

Новое законодательство устанавливает более либеральные требования к продукту, но не вводит методы контроля исполнения. Поэтому любые нововведения в отношении количества и качества солода не решают проблему так называемого "легального фальсификата", добавили в организации.

Этим пользуются недобросовестные производители, реализуя под видом пива пивные напитки. Сложившаяся ситуация не позволяет контролировать соблюдение законодательного требования к составу пива и пивных напитков, привлекать к ответственности нарушителей, приводит к потере налоговых поступлений в бюджет. После вступления в силу нового технического регламента без одновременного утверждения методик контроля также невозможно будет осуществлять контроль соблюдения его требований, указывает Роскачество.