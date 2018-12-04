МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Рост цен на авиационный керосин может положительно сказаться на мировом спросе на топливоэффективные самолеты нового поколения, что обеспечит лизингодателей новыми заказами, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается в сообщении Fitch, стоимость нефти марки Brent агентство прогнозирует в среднем на уровне 65 долларов за баррель в 2019 году, принимая во внимание падение цен примерно на 30% в четвертом квартале 2018 года от средней цены предыдущей части года (73 доллара за баррель).

"Стабильные или снижающиеся цены на авиакеросин, тесно связанные со стоимостью нефти Brent, могут поддержать спрос на самолеты текущего поколения и их остаточную стоимость, также поддерживая доходность авиакомпаний. С другой стороны, рост цен на авиатопливо положительно скажется на спросе на более топливоэффективные воздушные суда нового поколения, обеспечив заказами лизингодателей. Однако этот фактор повлияет и на доходность авиакомпаний", — говорится в сообщении Fitch.

Fitch также прогнозирует стабильность авиализингового рынка в 2019 году.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в августе сообщал, что из-за сильного удорожания авиакеросина к концу года дополнительные расходы перевозчиков могут составить 50 миллиардов рублей. Из них 22,5 миллиарда рублей ведомство предлагает субсидировать из бюджета. В конце сентября глава Минтранса говорил журналистам, что кабмин продолжает изучать данный вопрос.

В ноябре гендиректор крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев говорил, что перевозчик в этом году из-за роста цен на керосин недополучит 32,8 миллиарда рублей.