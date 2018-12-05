МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Бизнесмен Павел Ващенко приобрел 18,85% акций НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), следует из материалов компании.

Всего Ващенко приобрел 21,867 миллиона ценных бумаг (18,85%). Ранее Ващенко не владел акциями ОВК. Сделка была заключена 21 сентября.

Ващенко владеет 90% ООО "Финэстейт", которое, в свою очередь, контролирует 99,999% уставного капитала ООО "Бизнестраст".

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.