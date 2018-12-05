МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Разрабатываемые госкомпанией "Дом.РФ" вместе с Банком России стандарты ответственного ипотечного кредитования предусматривают возможность снижения платежей для попавших в сложную финансовую ситуацию заемщиков на период от 6 до 12 месяцев, рассказали РИА Недвижимость в госкорпорации.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов во вторник сообщил, что Центробанк предлагает закрепить право гражданина временно приостанавливать выплаты по ипотеке, например, в случае потери работы. Позднее в пресс-службе ЦБ пояснили, что законопроект о реструктуризации ипотеки предлагает снижать ежемесячный платеж по кредиту не менее чем на 50% на срок от шести месяцев в случае наступления у заемщика сложной жизненной ситуации.

Как пояснили в "Дом.РФ", разрабатываемые компанией при участии Банка России и крупнейших банков стандарты предусматривают в том числе и возможность изменения условий кредитования при реструктуризации ипотеки в случае возникновения финансовых трудностей у заемщика.

"В их числе изменение размера платежей по кредиту на период восстановления платежеспособности заемщика на срок от 6 до 12 месяцев", — уточнили в компании.

По словам представителя госкорпорации, финальная редакция стандартов будет готова не позднее начала 2019 года. При этом стандарты будут носить для банков лишь рекомендательный характер.