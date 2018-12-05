МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "Аэрофлот" ввел новую платную услугу для тарифных групп "Промо" и "Бюджет", разрешая своим клиентам повышать класс и выбирать места в самолете, сообщает компания.

"Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп "Промо" и "Бюджет". Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было. Также за дополнительную плату пассажиры могут воспользоваться возможностью повышения класса обслуживания с "Эконом" или "Комфорт" до "Бизнеса", — говорится в сообщении.

Повысить класс обслуживания до "Бизнеса" за дополнительную плату смогут пассажиры "Аэрофлота", купившие билеты в класс "Эконом" или "Комфорт". Оформить услугу можно в аэропорту во время регистрации на рейс не позднее, чем за 1,5 часа до вылета рейса, на странице информации о бронировании (раздел "Проверить бронирование" в онлайн-сервисах на сайте, либо в контакт-центр компании, но не ранее, чем за 72 часа и не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса.

"Новая услуга по предварительному выбору мест предоставляет пассажирам с билетами "Бюджет" и "Промо" возможность заблаговременно забронировать себе желаемое место в салоне за дополнительную плату до начала регистрации", — добавляет компания.

Оформить услугу можно в процессе покупки билета, ее стоимость будет зависеть от длительности перелета и расположения выбранного кресла в салоне. В настоящее время этот сервис доступен на рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом.

Оформление услуги доступно через онлайн-сервисы, раздел "Проверить бронирование" на сайте, контакт-центр, в собственных офисах продаж, филиалах, представительствах "Аэрофлота", в офисах агентов. Компания намерена в ближайшее время ввести этот сервис на многих своих рейсах.