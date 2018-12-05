МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила слияние Walt Disney Company и 21st Century Fox на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба сообщает, что приняла решение об удовлетворении ходатайства "ТВДК Холдко 613 Корп.", которая входит в группу лиц "Дисней", о приобретении прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности ООО "Фокс Нетворкc Груп", ООО "Двадцатый Век Фокс СНГ", ООО "МайСпейс", ООО "Ньюз Медиа", АО "ВайТ Медиа", "Твентиес Сенчюри Фокс Интернешнл Телевижн, Инк.", — сообщили в пресс-службе.

В декабре прошлого года замглавы ФАС Андрей Цыганов заявлял, что служба ожидает ходатайства от Disney и Fox по объединению их активов в РФ.

Конгломерат Walt Disney Company в декабре 2017 года заключил сделку с американским медиамагнатом Рупертом Мердоком на покупку большей части его активов в компании 21st Century Fox на 52,4 миллиарда долларов. В распоряжении Disney перейдет киностудия 20th Century Fox, продакшн-компания телеканала Fox, кабельные сети FX и National Geographic, а также доля компании Fox в британской Sky — 39% и контрольный пакет акций потокового сервиса Hulu. Сделка требует одобрения регуляторов.

The Walt Disney Company основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий. Владеет рядом тематических парков и аквапарков, а также сетями телерадиовещания. Штаб-квартира находится в городе Бербанк, штат Калифорния.