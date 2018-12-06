МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Республика Крым вошла в пятерку самых популярных у россиян внутренних авианаправлений на предстоящие новогодние праздники, сообщил советник руководителя Ростуризма Андрей Монаков в ходе пресс-конференции.

"В этом году проведенный нами анализ показывает, что внутренние туры достаточно активно бронируются. Если судить по анализу бронирований авиабилетов, у нас сформировалась четкая пятерка лидеров: Москва, Сочи, Симферополь, Краснодар, Санкт-Петербург. Что примечательно, в этом году в нее ворвался Крым", — сказал Монаков.

Рост популярности крымского направления объясняется повышением транспортной доступности полуострова, пояснил он. "В мае был введен Крымский мост, открыт новый терминал в Симферополе, все это сделало поездки в регион намного более комфортными. Кроме того, руководством региона была проведена большая работа с отельерами, что обусловило сдерживание роста цен на размещение", — сказал он.

Как отметил советник главы Ростуризма, Крым стал участником программы "Доступное путешествие", направленной на расширение спектра недорогих предложений путешествий по России. "Отдых в Крыму сегодня является доступным", — подчеркнул он.