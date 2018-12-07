МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, меняет гендиректора, Яна Дюннинга на этой должности заменит коммерческий директор компании Герман Тинга, говорится в сообщении ритейлера.

"Герман Тинга назначен генеральным директором "Ленты" и уже вступил в должность, сменив Яна Дюннинга, который покинул компанию. С 2013 года Герман занимал позицию коммерческого директора "Ленты", а до этого работал директором по глобальному категорийному менеджменту и закупкам в сегменте непродовольственных товаров в Metro AG", — говорится в сообщении.