МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг направил ходатайство о снятии наложенных на него американских санкций, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителя бизнесмена.

По данным агентства, Вексельберг "нанял американских юристов, которые недавно отправили ходатайство, чтобы ограничительные меры были с него сняты".

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В "черный список" (SDN-лист) попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в том числе Виктор Вексельберг и группа "Ренова". Юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с фигурантами списка, блокируются долларовые расчеты и активы в США.