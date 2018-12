МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Uber Technologies Inc., по словам осведомленных источников, на прошлой неделе без лишней огласки подала документы для первичного публичного размещения акций, вступив в гонку с менее крупным конкурентом Lyft Inc. за то, чтобы первой провести IPO, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Подача документов по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) поставила Uber вровень с Lyft. Оба запланированных IPO могут стать крупнейшими размещениями 2019 года. Lyft сообщила, что подала документы по форме S-1 в четверг. По словам источников, она намерена дебютировать на бирже в марте или апреле.

Как следует из документов Uber, она может разметить акции уже в 1-м квартале 2019 года, о чем The Wall Street Journal писала в октябре. Многие эксперты полагали, что ее дебют состоится позднее. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи ожидает, что размещение произойдет во 2-м полугодии следующего года.

Детали заявки Uber, включая точную дату ее подачи, пока неизвестны. Как написала WSJ, банковские советники фирмы, предоставляющей услуги частных такси, полагают, что по итогам IPO ее оценка может достигнуть 120 млрд долларов. Когда Toyota приобрела в Uber долю примерно за 500 млн долларов, последняя оценивалась в 76 млрд долларов.

Если судить по запланированным на 2019 год IPO, включая размещение Palantir Technologies Inc., которая занимается поиском и анализом данных, следующий год может стать рекордным по рыночным дебютам в плане привлеченных средств. Возможно, будет превышен максимум от 2000 года, когда на пике бума доткомов технологические компании на фоне высоких оценок спешили воспользоваться выпавшим шансом.

Uber, как и Lyft, неприбыльна. В 3-м квартале ее убыток повысился до 1,07 млрд долларов, хотя продажи выросли на 38% — до 2,95 млрд долларов. Более того, в документах, подготовленных для недавнего размещения облигаций, она указала, что еще как минимум три года не будет рассчитывать на прибыль. По данным WSJ, убыток Lyft в минувшем квартале составил 254 млн долларов, а продажи – 563 млн долларов.

К настоящему моменту Lyft привлекла 5,1 млрд долларов, а Uber – около 20 млрд долларов. В обоих показателях учитено долговое финансирование. Штат Uber по всему миру насчитывает 20 000 сотрудников и в четыре раза превосходит штат Lyft.

По мнению источников, в презентациях, предназначенных для потенциальных инвесторов, Uber, скорее всего, подчеркнет успешность своих параллельных проектов, таких как сервис по доставке готовой еды UberEats и бизнес автомобильных грузоперевозок Freight. Uber функционирует примерно в 70 странах по всему миру, тогда как Lyft ведет бизнес только в США и Канаде.

По данным Second Measure, которая отслеживает расходы по кредитным картам, в октябре рыночная доля Uber в США составляла 69%, а доля Lyft равнялась 28%.

В последние месяцы Хосровшахи сделал своим приоритетом именно подготовку к IPO. Среди недавних назначений в Uber следует отметить назначение первого более чем за три года финансового директора, нового председателя и директора по надзору за нормативно-правовым соответствием.

Кроме того, как утверждают источники, в преддверии размещения Uber обдумывает стратегические сделки, включая слияния и приобретения, которые могут отсрочить IPO на несколько месяцев. Источники пояснили, что Хосровшахи и Uber рассчитывают, что эти сделки, если все сложится, могли бы повысить оценку компании в ходе IPO.