МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Дочернее предприятие Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Адмиралтейские верфи" приняло предложение построить аппарат для погружения в Марианскую впадину, сообщил журналистам генеральный директор завода Александр Бузаков.

В марте руководитель экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова Сергей Сергеев сообщал, что известный российский путешественник рассчитывает опуститься на дно Марианской впадины на батискафе, который для него построит ОСК.

"Мы продолжаем заниматься строительством глубоководных аппаратов. Мы приняли предложение на строительство аппарата для погружения в Марианскую впадину", — сообщил Бузаков.

Представитель ОСК уточнил, что пока инициаторами решается вопрос с поиском финансирования проекта, проект батискафа ещё не создан.

Марианская впадина, глубина которой составляет почти 11 км, впервые покорилась человеку в 1960 году, когда Жак Пикар (Швейцария) и Дон Уолш (США) в батискафе Trieste достигли самой ее глубоководной точки — Бездны Челленджера. В 2012 году их успех повторил американский режиссер Джеймс Кэмерон.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.