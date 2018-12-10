ГОРКИ, 10 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, устанавливающее запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже минимальной установленной для алкогольной продукции.

"И еще один документ, который я подписал. Он касается всякого рода спиртосодержащей непищевой продукции. Мы помним, сколько с этим было проблем связано, какое количество отравлений. Так вот, я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене, ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции. Что тем самым выбивает экономическую обоснованность подобного рода торговли или деятельности", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он добавил, что постановление также устанавливает запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общепита.

"Под запрет попадает продажа также соответствующей спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания. То есть она не может продаваться как пищевая продукция. Надеюсь, это поможет также снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями", — сказал Медведев.