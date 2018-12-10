ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — ПРАЙМ. Новая авиакомпания-оператор местных воздушных линий может появиться в РФ, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Появились лица, которые хотят заниматься перевозками на местных воздушных линиях, на небольшой пассажировместимости — до 9 мест", — сообщил Нерадько журналистам.

Полеты новый перевозчик может начать в центральном регионе РФ.

"Вы знаете, создание авиакомпании — это очень капиталоемкий процесс. Пока эти лица заявили только о намерениях, направили официальное письмо, о том, что у них есть такие намерения — создать авиакомпанию под условным названием "Губернские авиалинии", — отметил глава Росавиации.