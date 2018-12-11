МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Жителей России, которые пользуются в быту центральным газоснабжением, могут обязать установить "умные счетчики". Как пишет газета "Коммерсант", о введении интеллектуальных систем учета газа для населения говорили на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака на прошлой неделе.

По оценкам издания, если говорить о всей стране, то переход на "умные счетчики" газа может стоить почти 130 млрд рублей.

Хотя главным вопросом совещания была установка "умных счетчиков" на электроэнергию, министерству энергетики, министерству экономики и федеральной антимонопольной службе было поручено проработать вопрос о внедрении такого же оборудования и для тех, кто пользуется газом.

Наработки по этому вопросу должны быть представлены в кабмин до 1 марта следующего года.

Отмечается, что уже сейчас такие счетчики потребители могут поставить в добровольном порядке.

В качестве ориентира цены индивидуальных системы учета (ИСУ) на газ гендиректор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин называет 4–5 тысяч рублей. По его словам, их установка будет "недешевым удовольствием в масштабах страны".

"Макрушин отмечает, что если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств на то, чтобы профинансировать программу за бюджетный счет, у государства нет", — пишет "Ъ".