МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Больше всего долгов по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства — у жителей Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Чувашии. Таковы результаты статистики Росстата, на которые ссылается "Российская газета".

Меньше всего семей, которые испытывают трудности с платежами за ЖКХ, в Приморье, Ивановской, Липецкой и Тверской областях, в Севастополе и Камчатском крае. В этих субъектах доля домохозяйств, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги, составляет менее одного процента.

Больше всего проблем по внесению оплаты за ЖКХ — у жителей южных регионов страны. Больше всего долгов по ЖКХ — в Ставрополье — 33,8% жителей. На втором месте КБР — 28,5%. 25% — в Чувашии, почти столько же — в республике Тыва. В Саратовской области не могут вовремя платить за коммуналку 22% опрошенных, в Астраханской области — 19,3%.

Многодетные семьи испытывают наибольшие проблемы с ежемесячной платой по счетам — таких 16,8%. Неполные семьи — 15,8%. На третьем месте — молодые семьи — 12,3%.