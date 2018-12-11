МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. У московского завода плавленых сыров "Карат" сменился владелец, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя завода и управляющего директора покупателя.

Новым владельцем производителя популярного сырка "Дружба" стал Gleden Invest. Под управлением компании находятся активы бизнесмена Александра Клячина, в том числе — гостиничный оператор Azimut Hotels, девелоперская компания KR Properties, отель "Метрополь" в Москве.

По данным журнала Forbes, Клячин занимает 66-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов в России (его состояние оценивается в $1,5 млрд).

Завод "Карат" заинтересовал инвестора популярными брендами (плавленые сыры "Дружба" и "Янтарь", творожный сыр Violette), а также лидерскими позициями на рынке. Помимо этого инвестор увидел возможность применить на этом заводе свой опыт управления проблемными активами.

Московский завод "Карат" в 1996 году был основан Владимиром Корсуном на базе Московского завода плавленых сыров № 1. первоначально было выкуплено у Москвы 76% компании, потом Корсун довел долю до 97%. В кризис 2008 — 2009 годов у завода начались финансовые проблемы.

"Gleden Invest собрала контрольный пакет "Карата" – приобрела доли у Связь-банка и других акционеров, рассказывает представитель Gleden Invest", — пишет издание и добавляет, что связь-банк перестал быть акционером и кредитором завода. Корсун сообщил газете, что продал остававшиеся у него 40%.