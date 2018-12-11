МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Интернет-компания Lamoda откроет первый офлайн-магазин в московском торговом центре "Атриум" в первой половине 2019 года, говорится в сообщении компании.

"Офлайн-магазины Lamoda Market, первый из которых открывается в Москве, призваны стать связующим звеном между онлайном и традиционным ритейлом, привлечь новую аудиторию, задать новые стандарты качества в торговле одеждой, обувью и аксессуарами", – цитирует пресс-служба генерального директора Lamoda Group Флориана Янсена.

Площадь магазина составит 1 тысячу квадратных метров. Единовременно в нем будет представлено до 200 брендов из имеющегося у Lamoda двухтысячного портфолио брендов. Наполнение магазина будет меняться ежемесячно. "Частая смена товаров позволит увеличивать количество покупателей и выручку магазина", — отметили в компании. Кроме того, в офлайн-магазине можно будет примерить и забрать заказанную онлайн вещь.

"Мы планируем, что со временем посетитель сможет посмотреть вещи, принять решение о покупке в магазине и просто отправить покупку по своему адресу", — сказал коммерческий директор Lamoda Group Эрик Коллиер.

Lamoda – это технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и предметов стиля. Компания была основана в 2011 году, сейчас она имеет собственную логистическую структуру LM Express с доставкой в 150 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 11 миллионов покупателей. В компании работает около 5 тысяч человек.