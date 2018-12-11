МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Количество обманутых дольщиков не превышает 3% от общего числа сделок, сообщил в ходе Рождественского саммита заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

"Началось бурное реформирование института долевого строительства из-за большого количества обманутых дольщиков. Если мы посмотрим по Москве, то в принципе, не более 3% от общего количества сделок. И то их большая часть относится к объёмам ЖСК. Сам институт долевого строительства себя оправдал", — рассказал Гончаров.

Он обратил внимание на то, что банковское сообщество пока не готово к переходу на систему проектного финансирования. Тем не менее, 58 банков уже аккредитованы, ЦБ подтвердил, что они могут работать по новой системе.

"Тропа по обманутым дольщикам, безусловно, зарастает. Сегодня у нас фактически пять режимов регулирования долевого строительства. У нас есть те проекты, которые без страховки, то есть те ДДУ, которые не покрывались страховым возмещением. Это порядка 100 объектов, по которым обязательства перед гражданами еще не закрыты", — рассказал Гончаров.

Следующий этап — это порядка 60% объектов, которые покрыты страховым возмещением, начиная с 2015 года и фактически по октябрь 2017 года, добавил Гончаров.

С 1 июля 2019 года российские застройщики, привлекающие средства граждан, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты, которые и называются проектным финансированием.