МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Совет директоров авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в понедельник избрал генеральным директором Сергея Александровского сроком на три года, говорится в сообщении перевозчика.

"Александровский работает в авиакомпании с 2016 года. С сентября 2018 года являлся временно исполняющим обязанности генерального директора. До сентября занимал должность заместителя генерального директора по продажам и имущественным вопросам. Принимал непосредственное участие в формировании и реализации бизнес-модели авиакомпании "Россия", — говорится в сообщении.

Предыдущий гендиректор перевозчика Дмитрий Сапрыкин в ноябре был назначен гендиректором аэропорта "Внуково".